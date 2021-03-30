"إسرائيل" تُطعم 7 آلاف تاجر من غزة وقطر تدفع الفاتورة

قالت صحيفة يديعوت احرنوت اليوم الاثنين 30/3/2021 ، ان اسرائيل بدأت منذ الشهر الماضي حملة تطعيم لـ7 آلاف تاجر من سكان قطاع خلال تنقلهم لإسرائيل والضفة ، موضحةً ان قطر ستدفع ثمن 14 الف جرعة من لقاح فيزر .

وبينت الصحيفة ان، كل تاجر يحصل على جرعتين ، بحيث يكون مجمع التطعيم في الجانب "الإسرائيلي" من حاجز "إيرز"، وطاقم التلقيح من الأجانب وعلى الأرجح أعضاء في إحدى المنظمات الدولية، زاعمة ان هذا المخطط جزء من خطة تفاهمات التهدئة بين "إسرائيل" وغزة.

ووفقا للصحيفة فإن هؤلاء التجار يتنقلون إلى "إسرائيل" والضفة بانتظام رغم وباء كورونا، مشيرةً إلى أن حركة تنقلهم توقفت العام الماضي بشكل كامل بسبب إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" من قبل حكومة حماس بغزة، للسيطرة على انتشار الوباء.

واوضحت أنه تم تشكيل خطة دولية مؤخرًا من شأنها أن تسمح للتجار بالحصول على التطعيم، وتمت الموافقة على المخطط من قبل حماس واسرائيل.