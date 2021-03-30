في يومهم ..وزيرة الصحة تطالب الأطباء بالعودة لاماكن عملهم ومراعاة الظروف الحالية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله اليوم الثلاثاء 30/3/2021 أن عدد الأطباء البشريين بمختلف تخصصاتهم في فلسطين قد بلغ 11452 طبيبا.

وقالت الوزارة في يوم "الطبيب العالمي "نفتخر بأطبائنا الذين كانوا مثالاً للتضحية في كافة مراحل القضية الفلسطينية، فقدموا الشهداء والأسرى والجرحى، وخلال جائحة كورونا قدموا كل ما يستطيعون لحماية أبناء شعبهم، وارتقى العديد منهم بسبب الفيروس، وهم على رأس عملهم.

وقدمت وزيرة الصحة شكرها وتقديرها لكل الأطباء الفلسطينيين، معربة عن أملها أن يتم الاحتفال بهذا اليوم العام المقبل، وقد تخلصنا من وبائي كورونا والاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الأطباء العاملين في الوزارة إلى العودة إلى أماكن عملهم، ومراعاة الظرف الوبائي الحرج الذي تمر به فلسطين، مؤكدة أن الوزارة والحكومة تقف دائماً لجانب القطاع الصحي.