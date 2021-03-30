صحيفة عبرية تكشف: تركيا أبدت استعدادها لتبادل السفراء مع "إسرائيل"

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء 30/3/2021، أن تركيا أبدت استعدادها لتبادل السفراء مع "إسرائيل".

وادعَت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نقلاً عن مسؤول تركي لم تحدد هويته، أن تركيا أبدت استعدادها لتعيين سفير لها في "تل أبيب"، في حال تعهدت "إسرائيل" هي الأخرى بإرسال سفير إلى أنقرة في نفس الوقت الذي يتوجه فيه السفير التركي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التوجه التركي يأتي في إطار تغيير السياسات الخارجية للبلاد تجاه دول الشرق الأوسط بشكل عام، و"إسرائيل" بشكل خاص.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي:"إن تركيا معنية بتحسين علاقاتها مع "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن العلاقات الاستخباراتية بين الجانبين مستمرة، كما نقلت عنه صحف تركية حينها.

وكانت تقارير أجنبية في الأسابيع القليلة الماضية ذكرت عن تحركات لرئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، لتحسين العلاقات بين الجانبين، وعقد لقاءات سرية مع مسؤولين كبار من "تل أبيب".

وبحسب تلك التقارير التي ظهرت في عدة صحف دولية، إنه تم خلال تلك اللقاءات بحث العلاقات الثنائية ورفع مستوى العلاقات بعد طرد السفير "الإسرائيلي" من أنقرة في مايو/ أيار 2018 عقب حادثة السفينة التركية قبالة سواحل غزة.

وعقد فيدان عدة لقاءات سابقة مع مسؤولين "إسرائيليين" في الماضي بشأن مناقشة المخاوف الأمنية المشتركة في سورية وليبيا وأمور أخرى، لكن الاجتماع الذي عقد مؤخرًا كان هدفه تحديد رفع مستوى العلاقات وربما إعادة السفير "الإسرائيلي".

ورفضت الحكومتان التركية و"الإسرائيلية" التعليق على ذلك.