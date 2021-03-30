الليرة السورية تتعافي بشكل بسيط امام الدولار الأمريكي بعد تشديد الإجراءات

شددت السلطات السورية التعامل مع السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية ، مما انعكس على سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء30/3/2021 ، والتعافي امام الدولار الامريكي .

وقال رجال اعمال ان أقوى مستوى لليرة السورية سجلها بالأمس أمام الدولار بعد تسجيل أدنى مستوى له منذ شهر بعد ان سجل حوالي 3500 مقابل الدولار الأميركي ، وارتفعت السبت 12 بالمئة، مما عوض الخسائر التي دفعت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4000 في وقت سابق هذا الشهر

مصرفيون ورجال أعمال اعتبروا إن صعود الليرة جاء بعد فترة وجيزة من مطالبة مصرف سوريا المركزي للبنوك الأسبوع الماضي بسقف لعمليات السحب عند مليوني ليرة (572 دولارا) من الحد السابق البالغ 15 مليون ليرة

وبين ان المصرف المركزي عمل أيضا على الحد من حركة النقد داخل المحافظات بما لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة وفرض سقفا يصل إلى مليون ليرة للتحويلات داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لخفض الطلب على الدولار

رجال أعمال ومصرفيون بينوا ان القيود الجديدة، التي تضمنت أيضا حملة أمنية على تجار الصرافة الذين يُتهمون بالتسبب في انخفاض قيمة العملة، كانت سيئة التخطيط وستؤدي إلى نتائج عكسية

وقال مصرفي، طلب عدم الكشف عن هويته، "قال اثنان من تجار الصرافة إن قوات الأمن وقال مصرفيون إن المصرف المركزي، الذي تخلى إلى حد كبير عن جهود دعم العملة، خفض أيضا الواردات غير الضرورية في الشهرين الماضيين للحفاظ على العملات الأجنبية المتبقية