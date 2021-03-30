أطعمة من المنزل تقوي مناعتك للوقاية من الأمراض

يبحث الكثيرون عن طرق سهلة وطبيعية لزيادة وتقوية الجهاز المناعي في الجسم الدفاع ضد الفيروسات والبكتيريا والجراثيم التي تواجهه؛ لتجنّب الإصابة بالأمراض، بعيداً عن التكلف.

ويهتم الأشخاص بالبحث عن طرق ووسائل لزيادة المناعة طبيعياً؛ للوقاية من الأمراض، من بين هذه الأطعمة:

اللبن

يحتوي اللبن على فيتامين دي D الذي يساعد على رفع مستوى جهاز المناعة في الجسم، ويعزز دفاعاته الطبيعية ضدّ الأمراض. ويمكن إضافة العسل الأبيض للّبن؛ للحصول على أكبر فوائد ممكنة لتعزيز المناعة، خصوصاً عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وغيرها من الفيروسات التي ظهرت مؤخراً.

الكركم

يُستخدم الكركم كمضادّ للالتهابات، ويحتوي على مادة الكركمين التي تساعد على الحدّ من الإصابة بالأمراض، هذا ويساهم في علاج التهاب المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

السبانخ

السبانخ من الخضراوات المليئة بالفيتامين سي C، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من مضادات الأكسدة والبيتاكاروتين، ما يزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى والأمراض، ومن الأفضل تناولها بصورتها الطبيعية؛ للحفاظ على فوائدها الصحية للجسم.

الثوم

يساهم الثوم في رفع مناعة الجسم؛ للحدّ من الإصابة بمختلف الأمراض. ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وإبطاء تصلب الشرايين، ويعمل على تعزيز مناعة الجسم.

الكيوي

تحتوي ثمار الكيوي على العديد المنافع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفولات، البوتاسيوم، وفيتامين سي C، ومن المعروف أن فيتامين C يساهم في دعم جهاز المناعة، وزيادة خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى، وجعل الجسم قادراً على مقاومة الأمراض.