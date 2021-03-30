هل تؤثر القهوة على نمو الطفل.. الإجابة صادمة؟

تحاول الكثير من الأمهات منع أطفالهن من تناول القهوة أو أي مشروب آخر يحتوي على الكافيين، بناء على المعتقد الشائع أنها تهدد الأطفال وتمنع نموهم، الأمر الذي دفع خبراء ومختصون لدراسة الأمر.

وأشارت العديد من الدراسات إلى التأثير السلبي للقهوة على صحة الجسم حيث تهدد بزيادة فرص التعرض لهشاشة العظام، كون الكافيين يتسبب في زيادة إفراز معدل الكالسيوم.

وبناء عليه فإن احتمالية إعاقة نمو الأطفال، تأتي تبعاً لاحتمالية تأثير الكافيين على مستوى الكالسيوم وإضعاف العظام، وبالتالي يمكن أن يؤدي استهلاك الأطفال المرتفع للكافيين إلى قصر القامة.

ولتأكد من صحة ذلك أجريت العديد من الدراسات للبحث في العلاقة بين قصر القامة عند الأطفال واستهلاك الكافيين من قبلهم.

وأوضحت نتائج الدراسات، أن لا علاقة تربط قصر القامة عند الطفل بالقهوة، بل السبب الرئيسي هو نقص استهلاك الحليب الذي يعتبر مصدراً أساسياً للكالسيوم، وبالإضافة إلى ذلك لم تجد الأبحاث التي تلت هذه الدراسات أي صلة بين هشاشة العظام واستهلاك القهوة.

من الطبيعي أن تكون صحة الطفل العامة جيدة، فهي تلعب دوراً في اكتمال نموه، حيث يمثل تلبية الاحتياجات الغذائية الهامة للطفل مثل الحليب، في مراحله الأولى من النمو، عنصرًا غذائيًا هامًا له تأثير كبير على طول أو قصر قامته لاحقًا.

وقال ميلور:"في الواقع، إن القهوة لا تعيق نمو الأطفال، من المحتمل أن يكون من الأفضل لطفلك شرب كوب صغير من القهوة على أن يشرب الصودا السكرية التي تعفن الأسنان.

ووفقاً لموقع جونز هوبكنز ميديسن ، فإن الأطباء لا ينصحون بإعطاء طفلك كوباً مزدوجاً من قهوة الإسبريسو كل صباح، الاعتدال هو المفتاح، حيث يمكن للكافيين أن يتسبب في زيادة القلق وارتفاع ضغط الدم والارتجاع الحمضي يسبب مشاكل في النوم.