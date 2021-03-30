الأرصاد الجوية: أجواء لطيفة اليوم وانخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم الثلاثاء 30/3/2021 ان الطقس يشهد ارتفاعاً على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غدا الأربعاء 2021/03/31 ، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .

الخميس 2021/04/01 يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 2021/04/02 يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.