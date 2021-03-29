هذه نسبة فعالية الجرعة الأولى من لقاحي "فايزر" و"مودرنا" ضد "كورونا"

أظهرت نتائج دارسة أمريكية، اليوم الاثنين، نسبة فعالية الجرعة الأولى من لقاحا شركتي فايزر ومودرنا ضد فيروس كورونا المستجد المعروف بعدوى (كوفيد-19).

وأوضحت الدراسة التي أجرتها مراكز أمريكية للسيطرة على الامراض والوقاية منها "سي دي سي"، أن اللقاحين يمنعان 80 بالمئة من الإصابة بالفيروس، عند أخذ الجرعة الأولى.

فقد منع كلا اللقاحين، اللذين يعملان بتقنية " mRNA" 90 في المئة من العدوى بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية، وفق "سي دي سي".

ويعل اللقاحين على الوقاية من جميع أنواع العدوى، بما في ذلك عديمة الأعراض، والسابقة للأعراض، وفق النتائج التي ظهرت.

وتراجع خطر الإصابة بالفيروس لدى المشاركين عن الجرعة الأولى من أي من اللقاحين، بنسبة 80 بالمئة بعد أسبوعين أو أكثر من التطعيم.

وبحسب "سي دي سي" فإن 10.7 في المئة فقط من الإصابات خلال الدراسة كانت من دون أعراض.

وفي 9 نوفمبر الماضي، أعلنت شركة فايزر الأمريكية للصناعات الطبية، عن التوصل للقاح فعال ضد فايروس كورونا بنسبة ٩٠٪، وذلك بعد ٣ مراحل من التجارب عليه.

وأوضحت الشركة المصنعة أن التجارب السريرية لم تظهر أي آثار جانبية للقاح، مشيرةً إلى أن نسبة نجاح اللقاح كبيرة وسيتم ترخيصه في امريكا خلال شهر من الآن.

ولفتت الشركة أنه سيتم تصنيع ٥٠ مليون جرعة حتى نهاية عام 2020 الحالي، وسيصل العدد ل 1,3 مليار جرعة في عام 2021.