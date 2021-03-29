مشاهدة برنامج لعلهم يفقهون في رمضان 2021 ومواعيد العرض

مشاهدة برنامج لعلهم يفقهون في رمضان 2021 ، حيث يذاع البرامج الديني الذي يقدمه الداعيين رمضان عبد المعز وخالد الجندي على قناة دي إم سي DMC المصرية ، ولقد مرّ على تقديمه خمسة سنوات واستطاع ان يجلب له ملايين المتابعين من جميع انحاء العالم في هذا الشهر الفضيل ، وبابت له أثر في وعي الجمهور المصري والعربي ، ولذلك قمنا بتخصيص هذه المقالة من قبل فريق فلسطين اليوم للاطلاع أكثر على برنامج لعلهم يفقهون الديني ، ومن هنا ندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

ولاقت هذه المقالة اقبالاً واسعًا بشأن مشاهدة برنامج لعلهم يفقهون في رمضان 2021 ، حيث يحظى البرنامج الذي يبث من الأراضي المصرية اهتمامًا كبيرًا من المسلمون الذي يقدم وعيًا عالية في نفوس المسلمين .

وقال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه البرنامج «حلقة اليوم مميزة، لأننا نحضر مناسبة عزيزة على نفوسنا وقلوبنا، والقناة

وساهمت قناة دي إم سي DMC في تكوين العقل الدعوي عند كثيرين بفضل الله ، بحسب ما قاله العالم بالأزهر الشريف ، الشيخ خالد الجندي ،وتوجه بالشكر إلى قناة dmc التي فتحت فرصة التجديد الديني وعبره تبث برنامج لعلهم يفقهون .

عن برنامج لعلهم يفقهون :

ويعد برنامج لعلهم يفقهون برنامج ديني اجتماعي يومي يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز بأسلوب عصري.

كما ويركز برنامج لعلهم يفقهون على تجديد الخطاب الديني ويهدف إلى الارتقاء بوعي المسلمين .

مواعيد برنامج لعلهم يفقهون :

حيث تعرض قناة دي إم سي المصرية برنامج لعلهم يفقهون من السبت حتى الخميس الساعة 5:15 مساءً ، ويقدمه الشيخان ، خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز وللدخول إلى الصفحة الرسمية للبرنامج على الفيس بوك هنا

تأسيس قناة دي ام سي DMC :

وعن تأسيس قناة دي إم سيdmc فإنها تعتبر شبكة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل عام 2017 أي قبل أربعة سنوات ويقع مقرها الرئيس في العاصمة المصرية القاهرة . وتبث ترددها على مدار الساعة 24 ساعة دون انقطاع وبجودة عالية وبدون تشفير أي بالمجان . وتسجل الفضائية يوميًا آلاف المتابعين الجدد إليها

تردد قناة دي إم سي DMC لمشاهدة برنامج لعلهم يفقهون :

ولمعرفة تردد قناة دي إم سي DMC لمشاهدة برنامج لعلهم يفقهون الديني طوال شهر رمضان 2021 يترتب عليك الضغط - هنا .