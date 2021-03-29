البيت الأبيض: بادين سيعلن نسبة المؤهلين داخل البلاد للتطعيم بلقاح "كورونا"

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي سيعلن عن نسبة المؤهلين داخل الولايات المتحدة البالغ عددها 50 ولاية، للتطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضح البيت الأبيض، أن بايدن سيعلن يوم الاثنين، أن 90 في المئة من السكان البالغين في الولايات المتحدة سيكونون مؤهلين للتطعيم بحلول 19 أبريل المقبل.

وسيحدد الرئيس الامريكي إجراءات جديدة لتحقيق هذا الهدف، من خلال توسيع برنامج الصيدلة وإطلاق برنامج جديد لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقع التطعيم.

وبحسب بايدن، فإن 33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيجري توزيعها،

وخلال الأسبوع الجاري، سيجري توزيع 33 مليون جرعة من اللقاحات ضد "كورونا"، كما سيعلن بايدن، أن الإدارة ستزيد عدد الصيدليات في برنامج التطعيم الصيدلي الفيدرالي من 17000 إلى ما يقرب من 40 ألفا في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب موقع سكاي نيوز العربية، فإن السلطات الامريكية تنوي إنشاء أكثر من عشرة مواقع تطعيم جماعية بحلول 19 أبريل، عدا عن جهد جديد لتمويل المنظمات المجتمعية لتوفير النقل والمساعدة لكبار السن الأكثر عرضة للخطر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد للحصول على اللقاحات.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيس سيدعو جميع الولايات إلى جعل جميع البالغين في الولايات المتحدة مؤهلين للتطعيم في موعد أقصاه 1 مايو.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر من أكثر البلدان تضررًا من جائحة "كورونا"، حيث بلع اعداد الوفيات جراء الفيروس 562.649 ، والمصابون 30.977.826.