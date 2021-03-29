اسعار الذهب في الجزائر تسجل ارتفاعا اليوم الاثنين 29 مارس رغم الهبوط العالمي

سجلت أسعار الذهب في الجزائر مساء اليوم الاثنين 29 مارس 2021، ارتفاعاً على الرغم من الهبوط العالمي للمعدن النفيس.

و جاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند 7442 دينارا.

اما جرام الذهب عيار 21 فوصل عند مستوى 6822 دينارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 5581 دينارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4341 دينارا، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3721 دينارا.

و جاء سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 231 ألفا و442 دينارا (1734 دولارا)، وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 52 ألفا و94 دينارا (390.37 دولار).