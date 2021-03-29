 مقربون من نتنياهو يقدمون له اقتراحًا بشأن منصبه.. فما هو!

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الاثنين، بأن مقربين من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترحوا عليه التنازل عن منصبه.

وأوضحت القناة العبرية، أن مقربين من نتنياهو رئيس حزب "الليكود"، قدموا له اقتراحًا حول إمكانية التنازل عن منصب رئيس الوزراء والترشح لمنصب رئيس "الدولة"، لكنه في الوقت الحالي يرفض الاقتراح ويفضل الاستمرار في كونه مرشحا لرئاسة الوزراء.

وفي تاريخ 21 مارس الجاري، أدلى ملايين المستوطنين في (إسرائيل) بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في "الكنيست" 24، وهي الانتخابات الثالثة التي تجرى خلال عامين، فيما لا تزال العقبات امام نتنياهو في جلب 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة.