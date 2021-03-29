بالصور بلدية خانيونس تبدأ بتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بمنطقة الوفية

أعلنت بلدية خان يونس، اليوم الاثنين، البدء بتنفيذ مشروع تصريف مياه الامطار بمنطقة الوفية جنوب قطاع غزة، سيشمل تعبيد شوارع بالمنطقة والطرق الفرعية.

وأوضحت البلدية، أن مشروع تصريف مياه الامطار نُفذ بالتعاون مع مصلحة مياه الساحل، وسلطة المياه الفلسطينية، وذلك بتمويل من دولة الكويت من خلال مؤسسة اليونسيف بتكلفة (1.5) مليون دولار .

وقال م. علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس، إن "المشروع سينهي معاناة السكان والتي امتدت لعشرات السنين، لا سيما وأن المنطقة تعد من أكثر المناطق انخفاضًا في خان يونس، وتصل إليها مياه الأمطار من كافة أرجاء المحافظة".

وأضاف البطة، أن سيتم من خلاله إنشاء عبارة خرسانية في باطن الأرض على أعماق متفاوتة للوصول إلى الميول الهندسية المطلوبة لضمان انسيابية تصريف المياه من المنطقة المذكورة وصولا إلى بركة التجميع الرئيسية الواقعة شمالي حي الأمل.

وأكد أن بلديته لم تدخر جهدًا من أجل تأمين الدعم المادي المطلوب لتنفيذ المشروع بكل مكوناته، وذلك بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، من أجل الارتقاء بخدمات الصرف الصحي ومياه الأمطار لسكان مدينة خان يونس.

من جهته، قال مدير مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق، إن "خط تصريف المطر سيتم ربطة على الشبكة القائمة وصولاً مباشرة إلى بركة التجميع الرئيسية شمال حي الأمل".

كما يهدف إلى تأهيل الحوض وانشاء الأسوار المحيطة به لحمايته، وذلك بهدف وضح حل جذري لمشكلة فيضان مياه الأمطار على سكان المنطقة خلال موسم الشتاء والاستفادة القصوى من مياه الأمطار عبر ترشيحها للخزان الجوفي.

وأوضح شبلاق، أن مشروع تصريف المياه سيعمل على تعزيز الخزان الجوفي وذلك من خلال حقن نصف مليون متر مكعب من مياه الأمطار سنوياً، وتحقيق الاستفادة من مياه الأمطار بما يخدم المصلحة العامة وسلامة المجتمع.

وبيّن أن مصلحة المياه تسعى لحماية السكان وممتلكاتهم من مخاطر موسم الشتاء عبر تنفيذ المشاريع الحيوية للتخفيف من معاناتهم.

وفي السياق، أشار مسئول مشاريع الصرف الصحي ومياه الأمطار م. محمـد أبو شعر إلى أن مكونات المشروع التي تشمل إنشاء عبارة خرسانية بدءًا من شارع الكسيحة وصولا إلى مسجد الخلفاء في مخيم العقاد مرورًا بشارع الحمامية ومن ثم منطقة الوفية والاتجاه شمالاً مرورا بشارع الكتيبة ومن ثم منطقة الحاجر الغربي "المطاوعة" وصولاً إلى بركة تجميع مياه الأمطار في حي الأمل.

ويتكون المشروع الجديد من ثلاثة مراحل وتشمل تمديد مواسير خراسانية بطول مواسير (1,175) مترًا بأقطار مختلفة، وإنشاء بوكس كلفر بطول (1,110) مترًا بأقطار مختلفة، وتركيب (29) منهل، و(50) مصفاة أمطار، وشبكة مواسير بلاستيكية بطول (700) مترًا، وفق أبو شعر.

ويشمل أيضًا، تمديد خط أمطار في شارع الهلال القديم حتى الكتيبة بطول (700) مترًا، وتعبيد الشوارع في مكان خطوط مياه الأمطار بطول (2,000) مترًا مربعًا، ورصف الشوارع بمساحة (5,300) مترً مربعًا، إلى جانب إعادة تأهيل سور حوض بركة حي الأمل بطول (1,450) مترًا.







