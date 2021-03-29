موعد أذان الفجر في جميع الدول العربية والإسلامية في رمضان 2021 ، حيث يسعى كافة المسلمين في رمضان الفضيل إلى التعرف على موعد اذان الفجر والذي يبدأ من خلاله الصيام حتى آذان المغرب ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة للتعرف على الموعد الصحيح للآذان طوال 30 يومًا ، لذلك تابعوا معنا حتى النهاية .

ومع دخول شهر رمضان المبارك 2021 لقد ارفقنا لكم موعد اذان الفجر في جميع الدول العربية والإسلامية ، كما وضعنا لكم جميع امساكيات الشهر الفضيل ومنه تتعرفون على جميع الصلوات الخمس والسحور ووقت الإفطار .

كلمات الاذان لجميع الصوات :

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

موعد آذان الفجر في جميع الدول العربية والإسلامية في رمضان 2021 :

ولقد ارفقنا لكم امساكية رمضان 2021 في فلسطين ، اما عن باقي الامساكيات في الدول العربية والإسلامية ومنها تتعرفون على موعد اذان الفجر في رمضان ( اضغط هنا )

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:51 ص 06:21 ص 12:47 م 04:23 م 07:14 م 08:44 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:50 ص 06:20 ص 12:47 م 04:23 م 07:14 م 08:44 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:49 ص 06:19 ص 12:47 م 04:23 م 07:15 م 08:45 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:47 ص 06:18 ص 12:47 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:46 ص 06:16 ص 12:46 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:44 ص 06:15 ص 12:46 م 04:23 م 07:17 م 08:47 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:43 ص 06:14 ص 12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:42 ص 06:13 ص 12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:40 ص 06:12 ص 12:46 م 04:23 م 07:19 م 08:49 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:39 ص 06:11 ص 12:45 م 04:23 م 07:20 م 08:50 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:37 ص 06:10 ص 12:45 م 04:23 م 07:21 م 08:51 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:36 ص 06:09 ص 12:45 م 04:23 م 07:21 م 08:51 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:35 ص 06:08 ص 12:45 م 04:23 م 07:22 م 08:52 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:33 ص 06:07 ص 12:45 م 04:23 م 07:23 م 08:53 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:32 ص 06:06 ص 12:44 م 04:23 م 07:23 م 08:53 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:31 ص 06:05 ص 12:44 م 04:23 م 07:24 م 08:54 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:30 ص 06:04 ص 12:44 م 04:23 م 07:25 م 08:55 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:28 ص 06:03 ص 12:44 م 04:23 م 07:25 م 08:55 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:27 ص 06:02 ص 12:44 م 04:23 م 07:26 م 08:56 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:26 ص 06:01 ص 12:44 م 04:23 م 07:27 م 08:57 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:25 ص 06:00 ص 12:44 م 04:23 م 07:28 م 08:58 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:23 ص 05:59 ص 12:44 م 04:23 م 07:28 م 08:58 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 04:22 ص 05:58 ص 12:43 م 04:23 م 07:29 م 08:59 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 04:21 ص 05:57 ص 12:43 م 04:23 م 07:30 م 09:00 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 04:20 ص 05:56 ص 12:43 م 04:23 م 07:30 م 09:00 م

السبت 26 08 مايو، 2021 04:19 ص 05:55 ص 12:43 م 04:23 م 07:31 م 09:01 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 04:17 ص 05:55 ص 12:43 م 04:23 م 07:32 م 09:02 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 04:16 ص 05:54 ص 12:43 م 04:23 م 07:32 م 09:02 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 04:15 ص 05:53 ص 12:43 م 04:23 م 07:33 م 09:03 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 04:14 ص 05:52 ص 12:43 م 04:23 م 07:34 م 09:04 م