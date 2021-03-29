موعد برنامج عمرو خالد كأنك تراه في رمضان 2021 وإليك القنوات الناقلة

موعد عرض وإعادة برنامج عمرو خالد كأنك تراه في رمضان 2021 والقنوات الناقلة ، حيث سجلت عمليات بحث عالية على مواقع الانترنت بشان برنامج عمرو خالد كأنك تراه ، ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى تخصيص هذه المقالة التي لاقت رواجًا كبيرًا بين متابعي البرامج المشهور الإسلامي ، والذي يتم عرضه مع كل موسم جديد من رمضان ، ولمعرفة موعد برنامج كأنك تراه في رمضان 2021 والقنوات الناقلة له تابع معنا حتى النهاية .

وبعد كتابة هذه المقالة التي هي بعنوان موعد عرض وإعادة برنامج عمرو خالد كأنك تراه في رمضان 2021 سجلت اقبالاً واسعًا من قبل المتابعين ، كما أن البرامج سيكون عبارة عن 30 حلقة كل حلقة تشهد معايشة مختلفة مع مجموعة من الشباب والفتيات من ثقافات وجنسيات مختلفة في رحلات إيمانية .

وتدور حلقات برنامج كأنك تراح للدكتور عمرو خالد حول أسماء الله الحسنى، حيث يشهد البرنامج كل حلقة تفصيل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى.

موعد عرض وإعادة برنامج عمرو خالد كأنك تراه في رمضان 2021 :

العام الماضي، أعلن الداعية عمرو خالد عن الاكتفاء بإذاعة البرنامج على قناته الرسمية على المنصات الرقمية لاسيما عبر منصة يوتيوب ، وسيبث في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة يوميًا، والرابع يعرض على الفيس بوك ، فيما تنقله قنوات عدة ، ومن المقرر أن يكون الموعد ذاته في رمضان 2021 .





ومن القنوات التي تنقل برنامج عمرة خالد الديني كأنك تراه قناة الرأي وقناة السودانية 24 قناة إن أر تي فور ، والبلاد الجزائرية ، وهي على النحو التالي :

تردد قناة الرأي الكويتية الناقلة لبرنامج عمر خالد كأنك تراه :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11678 عمودي [V] 27500 3/4

تردد قناة السوادنية 24 لمشاهدة برنامج عمرو خالد كأنك تراه :

تردد “إس دي” برقم 12523، بالإضافة إلى تردد لشاشات نظام “الإتش دي” وهو 12034. ، ويتم عرضه في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة .

تردد قناة البلاد الجزائرية :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10922 (V)

معدل الترميز : 27500

الجودة: SD

FEC: 8/7

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القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12130 (H)

معدل الترميز : 27500

الجودة: SD

FEC :6/5

تردد قناة إن أر تي فور :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11372

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : H

FEC : 3/2