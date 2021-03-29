العبادلة: الطفرة البريطانية غير مقلقة و لا تختلف عن الطفرات السابقة

أكد مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة الدكتور رامي العبادلة، مساء اليوم الاثنين، أن الإصابات التي تم الكشف عنها مؤخرا بالطفرة البريطانية غير مقلقة لعدم اختلافها عن الطفرات السابقة.

وقال العبادلة خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى بغزة"، بأن الطفرة البريطانية لا تختلف عن الطفرات السابقة ويتم التعامل معها بنفس البروتوكل العلاجي على مستوى العالم، مبيناً بأن الطعوم لها أيضا نفس التأثير على هذه الطفرة البريطانية كما الطفرة الأساسية.

وأوضح بأن الطعوم التي تم تجربتها عالمياً جميعها تعتبر طعوم تم الاعتراف بها في حالة طارئة، وهي توفر حماية للحاصل عليها وحتى لو أصيب بعد حصوله على المناعة ستكون الإصابة طفيفة ولا يشعر بها.

وبين العبادلة بأن هناك عدة أسباب لارتفاع أعداد الإصابات منها عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية ووصول الطفرة الجديدة للقطاع ونشاهد عدم الالتزام بلبس الكمامة ولا يزيد عن 10% من يلبسون الكمامة وهذه عوامل تزيد من نسبة الإصابات، مؤكدا بأن التوصيات بإجراءات الإغلاق متعلقة بتطور الحالة الوبائية وفي حال وجدنا إرتفاع في عدد الإصابات سيكون هناك إجراءات تتناسب مع معدل الإنتشار وعدد الإصابات المسجلة.

يذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت اليوم الاثنين 29-3-2021 عن تسجيل بعض الإصابات بفيروس كورونا من الطفرة البريطانية سريعة الانتشار.

وأكدت الصحة في تصريح مقتضب أن الفحوصات التي أجربتها الوزارة اثبتت وجود بعض الإصابات بالطفرة البريطانية مشددة على أن حالتهم مستقرة.

وأشارت الصحة إلى أن جملة السياسات والاجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدى التغير فيها.