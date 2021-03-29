اجمل خطابات و رسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2021

خطاب تهنئة بشهر رمضان 2021، حيث ينتظر المسلمون في بقاع الارض حلول شهر رمضان المبارك 2021-1442 الذي من المتوقع أن يصادف منتصف شهر ابريل المقبل، و يبحث المتابعون عن افضل خطابات التهنئة بقدوم الشهر الفضيل لكي يهنئوا اصدقائهم و احبابهم به، نقدم لكم في هذه السطور اجمل خطابات التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 2021
خطابات تهنئة بحلول شهر رمضان 20211442
- اللهم اني اسألك العفة و العافية في دنياي و ديني و اهلي مالي سبحان الله و بحمده، عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته صل من قطعك و احسن الى من اساء اليك.
- ارسل لكم باقة ازهار بجميع انواع تعبر عن هاني لك و كل عام و انت بخير
- رمضان يعود عليك و على اهلك بالخير و الحب و الصحة
- اللهم بلغنا صيام الشهر الفضيل و الكريم و رمضان كريم يا افضل الناس.
- اسأل الله يكم في شهر رمضان الخير و الصحة و الحسنى و القرب الى الله.
- اللهم حبب فيك الرحمن و قربك منه.
- قد هل علينا الشهر الكريم و هل علينا ملائكة الرحمن كل عام و كل الملائكة بجانبك، و كل عام و انت دايم في الخير.
- كل عام و انتم بالف خير اللهم بلغنا رمضان و قوي امة الاسلام على صيامه و قيامه و اجعله خير لنا و لك و كل الامة الاسلامية كل عام و انت بخير.
- اجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك كل عام و انت بالف خير.
- رفع الله قدرك و فرج همك و بلغك افضل و اعظم الشهور
اجمل الرسائل للشهر الكريم 2021
- اللهم اني احب عبدك هذا فيك و فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم.
- كل ساعة كل يوم كل رمضان ربي اجعله خير على كل من صام لاجلك
- اهديك عطر الورد و اجمل الازهار افضل الناس هو انت.
رسائل للازواج بقدوم شهر رمضان 2021-1442
- استودعتك اللهم زوجي ان تحفظه و تقربه منك يا رب.
- زوجي كل عام و انت بخير و كل رمضان معنا و بجانبنا و نشعر بدائم دفئك في بيتنا.
- جبيبي يا زوجي كل عام و انت و اهل البيت بخير انعم الله عليك بالحب و الصحة
- حبيبي كل عام و انت بصحة و خير
- زوجي و عائلتي و اهلي كل عام و انتم سر سعادتي انعم الله عليكم بالحب و السعادة.
- اللهم بلغنا رمضان و احنا في احسن حال يا رب
رسائل رمضانية قصيرة 2021 :
- كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وانت بالف خير .
- احلى ما في رمضان ثلاثه كثره الخيرات,تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات .
- الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور .
- اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وايامه .
- عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك .