اجمل خطابات و رسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2021

خطاب تهنئة بشهر رمضان 2021، حيث ينتظر المسلمون في بقاع الارض حلول شهر رمضان المبارك 2021-1442 الذي من المتوقع أن يصادف منتصف شهر ابريل المقبل، و يبحث المتابعون عن افضل خطابات التهنئة بقدوم الشهر الفضيل لكي يهنئوا اصدقائهم و احبابهم به، نقدم لكم في هذه السطور اجمل خطابات التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 2021

خطابات تهنئة بحلول شهر رمضان 20211442

اللهم اني اسألك العفة و العافية في دنياي و ديني و اهلي مالي سبحان الله و بحمده، عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته صل من قطعك و احسن الى من اساء اليك.

ارسل لكم باقة ازهار بجميع انواع تعبر عن هاني لك و كل عام و انت بخير

رمضان يعود عليك و على اهلك بالخير و الحب و الصحة

اللهم بلغنا صيام الشهر الفضيل و الكريم و رمضان كريم يا افضل الناس.

اسأل الله يكم في شهر رمضان الخير و الصحة و الحسنى و القرب الى الله.

اللهم حبب فيك الرحمن و قربك منه.

قد هل علينا الشهر الكريم و هل علينا ملائكة الرحمن كل عام و كل الملائكة بجانبك، و كل عام و انت دايم في الخير.

كل عام و انتم بالف خير اللهم بلغنا رمضان و قوي امة الاسلام على صيامه و قيامه و اجعله خير لنا و لك و كل الامة الاسلامية كل عام و انت بخير.

اجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك كل عام و انت بالف خير.