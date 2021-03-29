اجمل خطابات و رسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:52 م
29 مارس 2021
اللهم بلغنا رمضان
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خطاب تهنئة بشهر رمضان 2021، حيث ينتظر المسلمون في بقاع الارض حلول شهر رمضان المبارك 2021-1442 الذي من المتوقع أن يصادف منتصف شهر ابريل المقبل، و يبحث المتابعون عن افضل خطابات التهنئة بقدوم الشهر الفضيل لكي يهنئوا اصدقائهم و احبابهم به، نقدم لكم في هذه السطور اجمل خطابات التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 2021

خطابات تهنئة بحلول شهر رمضان 20211442

  • اللهم اني اسألك العفة و العافية في دنياي و ديني و اهلي  مالي سبحان الله و بحمده، عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته صل من قطعك و احسن الى من اساء اليك.
  • ارسل لكم باقة ازهار بجميع انواع تعبر عن هاني لك و كل عام و انت بخير
  • رمضان يعود عليك و على اهلك بالخير و الحب و الصحة
  • اللهم بلغنا صيام الشهر الفضيل و الكريم و رمضان كريم يا افضل الناس.
  • اسأل الله يكم في شهر رمضان الخير و الصحة و الحسنى و القرب الى الله.
  • اللهم حبب فيك الرحمن و قربك منه.
  • قد هل علينا الشهر الكريم و هل علينا ملائكة الرحمن كل عام و كل الملائكة بجانبك، و كل عام و انت دايم في الخير.
  • كل عام و انتم بالف خير اللهم بلغنا رمضان و قوي امة الاسلام على صيامه و قيامه و اجعله خير لنا و لك و كل الامة الاسلامية كل عام و انت بخير.
  • اجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك كل عام و انت بالف خير.
  • رفع الله قدرك و فرج همك و بلغك افضل و اعظم الشهور

 

اجمل الرسائل للشهر الكريم 2021

  • اللهم اني احب عبدك هذا فيك و فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم.
  • كل ساعة كل يوم كل رمضان ربي اجعله خير على كل من صام لاجلك
  • اهديك عطر الورد و اجمل الازهار افضل الناس هو انت.

 

رسائل للازواج بقدوم شهر رمضان 2021-1442

  • استودعتك اللهم زوجي ان تحفظه و تقربه منك يا رب.
  • زوجي كل عام و انت بخير و كل رمضان معنا و بجانبنا و نشعر بدائم دفئك في بيتنا.
  • جبيبي يا زوجي كل عام و انت و اهل البيت بخير انعم الله عليك بالحب و الصحة
  • حبيبي كل عام و انت بصحة و خير
  • زوجي و عائلتي و اهلي كل عام و انتم سر سعادتي انعم الله عليكم بالحب و السعادة.
  • اللهم بلغنا رمضان و احنا في احسن حال يا رب

 

رسائل رمضانية قصيرة 2021 :

  • كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وانت بالف خير .
  • احلى ما في رمضان ثلاثه كثره الخيرات,تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات .
  • الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور .
  • اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وايامه .
  • عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك .
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