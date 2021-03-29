بالصور وزارة الصحة الفلسطينية تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم" الصيني

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، وذلك بدعم من الجمهورية الصينية الشعبية.

وأكدت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، أنها اللقاحات "ستسهم بشكل كبير في تسريع حملة التطعيم المجتمعية".

وحضر مراسيم التسليم، سفير الصين لدى فلسطين، بجانب وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتورة مي الكيلة.

ووجهت الكيلة، الشكر للرئيس الصيني شي جي بينج وسفير الصين لدى فلسطين وللحكومة والشعب الصيني على هذا الدعم السخي، كما شكرت منظمة الصحة العالمية على جهودها في إيصال هذه الشحنة.

وشكلت الصحة، لجنة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية للمتابعة مع وزارة الصحة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الفئات المستهدفة، وفق الكيلة.

ودعت وزيرة الصحة، جمهور المواطنين إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي اللقاح لمساعدة الطواقم الطبية والصحية في الحصول على المعلومات اللازمة.







