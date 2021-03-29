سرايا القدس تزف احد مجاهديها في لواء الوسطى توفي اثناء مهمة عمل

نعت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الاثنين أحد مجاهديها في لواء الوسطى، بعد وفاته في حادث عمل.

و فيما يلي نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ }

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى الفقيد أحمد ياسر شحدة المحروق من مجاهديها في لواء الوسطى

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين:

الفقيد: أحمد ياسر شحدة المحروق

(25 عاما) - من مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى

والذي توفي بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق 16 شعبان 1442 هـ، 29 آذار 2021م، إثر حدث عرضي أثناء عمله في مهنة البناء، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت بمجملها في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين: 16 شعبان 1442 هـ

الموافق: 29 آذار 2021 م