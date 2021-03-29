"إئتلاف أمان" يدعو الرئيس عباس وقف العيينات والترقيات قبل الانتخابات

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس إلى ضرورة وقف التعيينات والترقيات والتنقلات لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات.

جاء ذلك في ضوء ما نشر مؤخراً عبر الجريدة الرسمية (الوقائع) حول ترقيات أو تعيينات أو تنقلات لفئات عليا في الوظيفة العامة.

وطالب الائتلاف الرئيس عباس بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات الدولة أو مراكز النفوذ.

وشدد الائتلاف إلى إصدار ما يلزم من تعليمات لكافة المسؤولين والموظفين بالقطاع العام، لمنع استخدام مناصبهم ومواقعهم للترويج لأي جهة مرشحة للتنافس في العملية الانتخابية، أو استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

كما أوضح أن تلك التعيينات والترقيات تؤثر بشكل كبير على المناخ الإيجابي الحالي في التحضيرات لإجراء الانتخابات.

ودعا الائتلاف السلطة القائمة في قطاع غزة، أيضا الى الحفاظ على البيئة الايجابية لإجراء الانتخابات، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك التعيينات والترقيات أو التنقلات أو إساءة استخدام موارد الدولة أو النفوذ الوظيفي لصالح مرشحين في الدعاية الانتخابية.