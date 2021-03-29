"التيار الاصلاحي" يسجل قائمته لخوض الانتخابات التشريعية

أعلن "التيار الإصلاحي – فتح" الذي يقودها محمد دحلان اليوم الاثنين 29-3-2021 تسجيل قائمة "المستقبل" في لجنة الانتخابات المركزية لخوض انتخابات المجلس التشريعي المزمع عقدها في 22 مايو المقبل.

وكان مفوض قائمة "المستقبل أشرف دحلان، سلم أسماء قائمته التي ستخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المرتقبة، مشيرًا إلى أن عدد اسماء القائمة يصل الى 132 مرشحًا وهو العدد الذي يعادل أعضاء المجلس التشريعي.

وأوضح دحلان، أن "قائمة مستقبل" تضم الشخصيات النضالية والاعتبارية والنساء والشباب والمستقلين، وتشمل قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس المحتلة.