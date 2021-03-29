"الصحة العالمية" توضح طريقة تفشي فيروس كورونا الى العالم

أوضحت منظمة الصحة العالمية والصين، طريقة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى الانسان مؤكدة أن انتشاره عبر المختبر غير مرجحة مطلقًا.

وقالت المنظمة العالمية والصين في دراسة علمية لهما أن انتقال فيروس كورونا من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر هو "السيناريو الأكثر ترجيحًا".

ووفقا للدراسة التي أعدت من المنظمة والصين فإن إجراء المزيد من الأبحاث حول أصل الفيروس باستثناء فرضية تسربه من مختبر"، مضيفًا أن النتيجة التي وصل إليها "كانت متوقعة إلى حد كبير.

وتأخر الفريق في إصدار الدراسة مرارا؛ ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الجانب الصيني يحاول تحريف الاستنتاجات لمنع اتهام بكين بالتسبب في انتشار الوباء.

وتسبب فيروس كورونا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية نهاية العام 2019، بوفاة أكثر من مليونين و790 ألف شخص حول العالم، فيما أصاب ما يزيد عن 127 مليون و800 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.