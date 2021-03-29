شعارها (القدس موعدنا) .. "حماس" تُسجل قائمتها المرشحة للانتخابات التشريعية

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الاثنين29-3-2021، تسجيل قائمتها المرشّحة للانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، المزمع عقدها في 22 أيار/مايو القادم.

وقال رئيس القائمة، عضو المكتب السياسي لحماس د. خليل الحية: "قدمنا قائمة بعنوان (القدس موعدنا) وتحمل الرقم 10".

وأضاف د. الحية في تصريح صحفي: "نحن حريصون على تصميم قائمتنا على أن تكون القدس عنوانها، مشيرًا إلى أن القائمة تضم خبراء ومتخصصين ومن الأسرى الفلسطينيين، منوهًا إلى أنهم في انتظار الإشعار بالقبول ثم المضي إلى الأمام.

وعبر الحية عن أمله أن تكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام، مؤكدا على حق القوائم التنافس بشرف.

وحذر الحية من تسييس أي بعد قضائي بالعملية الانتخابية، مشددًا على حرص الحركة على أن يكون على قائمتها عمالقة الأسرى، والحرص على أن يمثل عنصر الشباب ثلث القائمة الانتخابية.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية (برلمانية) في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس.

وفي 20 آذار/مارس الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بدء استقبال طلبات الترشح للقوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ولمدة 12 يوما.