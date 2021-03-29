شهاب: ستظل المقاومة السلاح الأمضى والنهج الأصوب وهي سبيلنا للوحدة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:47 م
29 مارس 2021
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قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم الاثنين: "علينا حماية الوعي الوطني والتسلح بالحق والإيمان مهما بلغت التحديات والمؤامرات والبقاء متأملين في التحرير".

وأضاف القيادي شهاب   خلال كلمة له في المؤتمر الرقمي التفاعلي الذي تنظمه مؤسسة "ميثاق" الإعلامية تحت وسم "التحرير قدر الأرض"، :" ستظل المقاومة السلاح الأمضى والنهج الأصوب وهي سبيلنا للوحدة والخروج من المأزق الداخلي".

وأوضح بقوله:" محاولات تركيعنا فشلت وستفشل أمام حالة الصمود والمقاومة والوعي المستند إلى العقيدة الثابتة".

وأشار شهاب انه لا خلاص لنا إلا بالاجتماع على هدف التحرير ولا فائدة من أي خطوة لا تستند للثوابت والمقاومة.

 

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