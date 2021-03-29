لجنة الانتخابات: 15 قائمة انتخابية سجلت للترشح حتى اليوم

قالت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الاثنين:" إن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة منذ بداية الترشح وحتى نهاية اليوم الاثنين بلغ 15 قائمة انتخابية للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت اللجنة أنها قبلت ترشح 5 قوائم، وجرى إبلاغها رسميًا بقرار الاعتماد، وهي: قائمة فلسطين للجميع، التغيير الديمقراطي، كرامتي الشبابية المستقلة، الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل"، مؤكدةً بقولها: "فيما يستمر دراسة باقي الطلبات".

جدير ذكره أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، سيبقى مفتوحًا حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31 آذار/ مارس الجاري.

ويشار انه سيتم الإعلان رسميًا عن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين بتاريخ 6 نيسان/ أبريل المقبل.