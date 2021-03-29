الاحتلال يخطر أراض بمسافر يطا بالخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، احد المواطنين بوقف استصلاح أرضه، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

من جانبه قال منسق لجان الحماية بمسافر يطا فؤاد العمور:" إن قوات الاحتلال سلمت المواطن عمر ربعي من قرية التوانة إخطارا بوقف العمل في استصلاح ارضه بحجة انها اماكن اثرية تاريخية".

وأشار العمور أن نشطاء المقاومة والصمود حاولوا التصدي لقوات الاحتلال، ومنعها من الاستيلاء على جرافة كانت بالمكان.

جدير ذكره أن سكان قرية التوانه يواجهون ظروفا صعبة، بفعل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، والتي تعد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم وأطفالهم.