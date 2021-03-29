جامعة الازهر بغزة: تعليق التعليم الوجاهي لبرامج البكالوريوس واستمرار العمل الاداري

أعلنت جامعة الازهر بغزة اليوم الاثنين، تعليق العمل بالمحاضرات الوجاهية لجميع الطلبة المسجلين في برامج البكالوريوس بكافة كليات الجامعة، ويستمر العمل بنظام التعليم الالكتروني على منصة الموودل لكافة المستويات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021م.

وأكدت الجامعة استمرار تعليق التدريب السريري لطلبة الكليات الطبية في مشافي قطاع غزة، مشيرةً إلى انه ستستمر المحاضرات العملية في المختبرات والعيادات وجاهياً مع الأخذ بعين الاعتبار اجراءات الوقاية والسلامة المشددة الخاصة بجائحة كورونا.

وأوضحت أنه يستمر العمل بالمحاضرات الوجاهية لطلبة الدراسات العليا لحين صدور ما يخالف ذلك.

ولفتت الجامعة أنه تعقد الامتحانات النصفية لجميع طلبة البكالوريوس الكترونياً حسب الجداول المعدة من الكليات عبر منصة الموودل.

كما نوهت إلى أنه يستمر العمل الإداري بالجامعة بشكل جزئي يومياً؛ من التاسعة وحتى الثالثة ظهراً، وذلك لتقديم الخدمات لطلبة الجامعة والمراجعين في كافة الدوائر؛ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021.