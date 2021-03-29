تنويه من شركة توزيع الكهرباء في غزة

أصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الاثنين 29/3/2021، تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن إجراء عدد من أعمال الصيانة على بعض الخطوط شركة الكهرباء "الإسرائيلية".

واشارت شركة كهرباء غزة إلى اجراء عدد من أعمال الصيانة الطارئة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية ، موضحاً انه سيتم فصل عدد من الخطوط على النحو التالي :

1- سيتم فصل خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس يوم غد الخميس الموافق 25/ 3/2021م من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

2- سيتم فصل خط (F8) المغذي لمحافظة خانيونس يوم الاثنين المقبل الموافق 29/3/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

3- سيتم فصل خط (F7) المغذي لمحافظة الوسطى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30/3/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد العصر.

4- سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة يوم الأربعاء الموافق 7/4/2021م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.