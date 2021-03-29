أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 29/3/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
29 مارس 2021
استقرار اسعار الذهب في مصر.jpg
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اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 29/3/2021

تشهد اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 29/3/2021 ، استقراراً متأثراً بأسعاره عالمياً ليسجل عيار الذهب 24 حوالي 39.36 دينار، في حين سجل سعر الذهب عيار 22  حوالي :39.36 دينار.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني اليوم الاثنين 29/3/2021

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.36 دينار   $55.52

سعر الذهب عيار 22  36.08 دينار   $50.89

اسعار الذهب عيار 21 34.44 دينار   $48.58

اسعار الذهب عيار 18 29.52 دينار   $41.64

سعر الذهب عيار 14  22.96 دينار   $32.39

سعر الذهب عيار 12  19.68 دينار   $27.76

اسعار أوقية الذهب     1,224 دينار   $1,727

اسعار جنيه الذهب      275.55 دينار $388.66

اسعار كيلو الذهب      39,363 دينار $55,521

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

28 مارس      39.54 34.60 29.66 23.07 19.77

27 مارس      39.54 34.60 29.66 23.07 19.77

26 مارس      39.52 34.58 29.64 23.05 19.76

25 مارس      39.37 34.45 29.53 22.97 19.69

24 مارس      39.55 34.61 29.66 23.07 19.78

23 مارس      39.41 34.48 29.56 22.99 19.70

22 مارس      39.69 34.73 29.77 23.15 19.84

21 مارس      39.80 34.83 29.85 23.22 19.90

20 مارس      39.80 34.83 29.85 23.22 19.90

19 مارس      39.75 34.79 29.82 23.19 19.88

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