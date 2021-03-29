السعودية : 16 مدخلاً للدخول للحرم المكي و60 الف لتر من المعقمات يومياً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:00 ص
29 مارس 2021
تعقيم الحرم المكي
اعلان اسفل صورة الخبر

خصصت شؤون المسجد الحرام 16 مدخلا لدخول المصلين للحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتخصيص 7 مداخل خاصة بالمعتمرين.

وبينت الرئاسة أنه سيتم استخدام 60 ألف لتر من المعقمات يوميا بالمسجد الحرام وغسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات في اليوم من خلال استخدام أكثر من 86 ألف لتر من المياه، وتخصيص 30 كاميرا حرارية لفحص الداخلين، وتوفير 20 جهاز تعقيم للرش بالرذاذ، وتوفير 150 مضخة للتعقيم و100 معدة آلية، وسيشارك في تنفيذ الخطة 9322 من الكوادر البشرية، منهم 3715 من الموظفين، و3400 من العاملين، و707 من الموظفات، و900 من العاملات.

الخطة التشغيلية سيبدأ العمل بها مطلع الشهر الكريم إيجاد 7 نقاط فرز أثناء الصلوات و6 نقاط فرز للمعتمرين قبل الدخول للحرم مع التشديد على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، المتمثلة في التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار سجادة للصلاة والحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا وتحميل وتفعيل تطبيقي توكلنا وتباعد.

 

 

#السعودية #الحرم المكي #60 الف لتر معقمات

متعلقات