مالية غزة تعلن عن تسديد رسوم طلاب الجامعة الاسلامية من المستحقات

أعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الاثنين 29/3/2021 عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الاسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وبينت المالية انه سيستفيد طالب الجامعة الاسلامية هو وأقارب الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس من جميع التخصصات ويشمل كذلك الدراسات العليا من لهم رقم جامعي (2018,2019,2020), وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.

موضحاً انه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين 29/3/2021 وحتى 21/4/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).