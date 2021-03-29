الحكومة الأردنية تقرر تمديد العمل بقرارات حظر التجول الشامل والجزئي

أعلن صخر دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، ، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر قرارا يقضي بتمديد العمل بحظر الجمعة الشامل والحظر الليلي الجزئي حتى 15 أيار المقبل.

وقال دودين "سيستمرّ العمل في الإجراءات المطبّقة حاليّاً حتى منتصف شهر أيّار المقبل، بحيث تستمرّ ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت حتّى السادسة صباحاً".

وأوضح دودين أن قرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، سيستمر كما هو مطبّق حاليّاً حتى منتصف شهر أيّار المقبل.

ولفت إلى استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، وتم تحديدها في البلاغ رقم (27) الصادر استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020، حتى تاريخ 15/ أيّار/2021.

وعزا دودين هذه القرارات إلى أن الأردن شهد في الأسابيع الماضية تزايداً كبيراً في أعداد الوفيات والإصابات، وارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا، مع تجاوز حاجز المئة وفاة وقرابة 10 آلاف إصابة يوميا، ونسبة (20%) من الفحوصات الإيجابية، مبينا أن هذا "يؤشر على وصولنا إلى مستويات مقلقة من انتشار الوباء".