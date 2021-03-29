الأسير عبد الكريم عويس من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

دخل الأسير عبد الكريم راتب عويس (49 عاما) من مخيم جنين بالضفة المحتلة، اليوم الاثنين، عامه العشرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد نادي الأسير في جنين، أن الأسير عويس متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وتعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، وهدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته، واعتقل في 29-3-2002، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

يُشار الى أن شقيق الاسير عبد الكريم، حسان عويس، اعتقل عام 2004، ويقضي حكما بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاما أخرى، وله شقيق آخر شهيد يدعى سامر ارتقى عام 2002، في عملية اغتيال نفذتها مروحيات الاحتلال بحقه، حين أطلقت صاروخين على سيارته في مخيم الأمعري، وتعرض نجلاه وشقيقه للأسر، وحرمت عائلته لسنوات من زيارته كعقاب تعسفي.