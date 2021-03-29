اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 29/3/2021- استقرار متواصل

تشهد اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 29/3/2021، استقراراً مع بدء التعاملات اليوم في محال الذهب بسوق الصاغة المحلية.

سعر الذهب المصري المحلي يتأثر بنظيره العالمي ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 765 جنيهًا للجرام

وفيما اسعار جرامات الذهب في مصر :

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اي تغيرات تذكر على مدار اليوم، وامس ليسجل 765 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وواصل سعر جرام الذهب عيار 18 الاستقرار بشكل ملحوظ، ليسجل 653 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6120 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تراجعًا ليبلغ نحو 6120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.