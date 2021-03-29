سبب مفاجئ وراء حادثه تصادم قطاري سوهاج؟

أظهرت التحقيقات الاولية في قضية تصادم قطارين بمحافظة سوهاج المصرية مفاجأة مدوية بعد ان كشفت أن سائق القطار الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف كان ترك القطار لمساعده لاستكمال الرحلة بحجة اللحاق بموعد والمساعد لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار الآخر أمامه فقام بإلقاء نفسه، ما تسبب له في كسر في القدم وتم التحفظ عليه في أحد المستشفيات.

سائق القطار وسلّم نفسه للسلطات بعد ساعات من وقوع الحادث، واعترف بتفاصيل سيعلن عنها النائب العام فور انتهاء التحقيقات.

رسالة صوتية تطالب السائق ومساعده بالتوقف حتى لا يحدث تصادم مع القطار المتوقف، إلا أنه لم يتم تلقي ردٍ من أي منهما.

وكان حادث تصادم بين قطارين، أحدهما متوقف والآخر يتحرك بسرعة، قد تسبب الجمعة في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا فضلا عن إصابة 185 آخرين.