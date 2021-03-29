بالفيديو إصابات بعد اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط إندونسية

أعلنت وسائل إعلام في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن حريقاً ضخماً اندلع في مصفاة بالونجان للنفط التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية "بي.تي. برتامينا".

وقال موقع ديتيك دوت كوم الإخباري:"إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل".

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب في المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.

وقالت الشركة المشغلة لمصفاة بالونجان النفطية بإندونيسيا:"إن ما يصل إلى أربعة أشخاص أصيبوا في حريق ضخم نشب مساء الأحد في المصفاة".

وذكرت صحيفة "ريبوبليكا"، أنه تم إجلاء السكان المحليين حيث كانت المئات من سيارات الإطفاء تحاول إخماد النيران.