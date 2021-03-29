زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمالاً وتوغل محدود شرق خانيونس

استهدفت زوارق الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 29/3/2021 ، مراكب الصيادين في في منطقة السودانية قبالة السواحل الشمالية من قطاع غزة، في حين توغلت عدد من جرافات الاحتلال لاراضي المواطنين شرق خانيونس جنوب القطاع .

وقالت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال اطلقت النار صوب الصيادين ولا حقتهم في منطقة السودانية مما دفعهم للانسحاب دون ان يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف الصيادين .

ومن جهة توغلت عدد من آليات الاحتلال في اراضي المواطنين ببلدة خزاعة شرق خانيونس.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف الصيادين ببحر غزة بشكل يومي ، وتتوغل في اراضي المواطنين في المناطق الحدودية وتستهدفهم لمحاربتهم في لقمة عيشهم .