الطقس: ارتفاع الحرارة والأمطار تعود مجدداً نهاية الأسبوع

يشهد طقس فلسطين اليوم الاثنين 29/3/2021 ، مزيداً من الارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا رغم الاجواء الباردة ليلاً.

غدا الثلاثاء30/3/2021 ، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 31/3/2021، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس 1/4/2021، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.