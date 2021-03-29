نجاح عملية تعويم السفينة العملاقة "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس

قالت مصادر إعلامية مصرية، اليوم الاثنين 29/3/2021، أن محاولات تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس قد نجحت.

وذكرت خدمة المعلومات البحرية "inchcape shipping" أن السفينة يجري تأمينها في الوقت الحالي.

وأكد مصدر من طاقم تعويم السفينة العالقة أن تقدما كبيرا قد أُحرِز في عملية التعويم التي يمكن أن تنتهي خلال ساعات لتُفتح القناة.

وقال بيان صادر عن الشركة وهي المُشغل الملاحي لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" "ستستمر المحاولات بمجرد وصول القاطرة في مكانها بأمان مع إحدى عشرة قاطرة موجودة في الموقع".

ويأتي ذلك بعد فشل عدة محاولات لتعويم السفينة بما عليها من شحنة منذ جنوحها في المجرى الملاحي الأهم في العالم منذ الثلاثاء الماضي.



