مواعيد أذان المغرب كاملة في شهر رمضان 2021- 1442، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، مواعيد اذان المغرب في رمضان والذي تبقى أيام قليلة لنستقبل أفضل شهور العام ألا وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان، وسنقدم لكم ادناه موعد اذان المغرب يوم بيوم طول أيام شهر رمضان الفضيل.

مواعيد أذان المغرب طوال شهر رمضان 2021

الثلاثاء 13 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:21 مساءً

الأربعاء 14 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:22 مساءً

الخميس 15 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:22 مساءً

الجمعة 16 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:23 مساءً

السبت 17 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:24 مساءً

الأحد 18 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:24 مساءً

الاثنين 19 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:25 مساءً

الثلاثاء 20 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:25 مساءً

الأربعاء 21 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:26 مساءً

الخميس 22 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:27 مساءً

الجمعة 23 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:27 مساءً

السبت 24 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:28 مساءً

الأحد 25 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:29 مساءً

الاثنين 26 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:29 مساءً

الثلاثاء 27 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:30 مساءً

الأربعاء 28 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:31 مساءً

الخميس 29 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:31 مساءً

الجمعة 30 أبريل

موعد اذان المغرب: 6:32 مساءً

السبت 1 مايو

موعد اذان المغرب: 6:32 مساءً

الأحد 2 مايو

موعد اذان المغرب: 6:33 مساءً

الاثنين 3 مايو

موعد اذان المغرب: 6:34 مساءً

الثلاثاء 4 مايو

موعد اذان المغرب: 6:34 مساءً

الأربعاء 5 مايو

موعد اذان المغرب: 6:35 مساءً

الخميس 6 مايو

موعد اذان المغرب: 6:36 مساءً

الجمعة 7 مايو

موعد اذان المغرب: 6:36 مساءً

السبت 8 مايو

موعد اذان المغرب: 6:37 مساءً

الأحد 9 مايو

موعد اذان المغرب: 6:38 مساءً

الاثنين 10 مايو

موعد اذان المغرب: 6:38 مساءً

الثلاثاء 11 مايو

موعد اذان المغرب: 6:39 مساءً

الأربعاء 12 مايو

موعد اذان المغرب: 6:40 مساءً