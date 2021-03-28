أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 28-3-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 28-3-2021، حيث تأثرت أسعار الذهب بسعر الدولار بالبنوك، بالإضافة إلى أسعار المعدن الأصفر عالمياً، وشهدت سعر الذهب في السعودية اليوم لرتفاعاً جديد، وصعد عيار 21 إلى 182.99 ريال



أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية



سجل سعر الأوقية في السعودية = 6504 ريالات سعودي (1734 دولارا)



وعيار 24 = 209.82 ريال سعودي



ووصل عيار 18 = 156.85 ريال سعودي



وبلغ عيار 14 = 121.99 ريال سعودي