"المبادرة الوطنية" تسجل قائمتها الانتخابية

سجلت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية يوم الأحد، قائمتها الانتخابية للمجلس التشريعي بقيادة أمينها العام مصطفى البرغوثي.

وذكرت "المبادرة الوطنية" أن قائمتها تتميز بحضور بارز للشباب والشابات والنساء وعدد من المستقلين، بالإضافة إلى ممثلين بارزين لأسر الشهداء وللأسرى المحررين والجرحى وذوي الإعاقة والمزارعين والعمال والأطباء والمهندسين وغيرهم من المهنيين، كما تشمل مناضلين ومناضلات ونشطاء وشخصيات وطنية ومجتمعية من مختلف محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وقال البرغوثي إن حركته كانت تتمنى نجاح "الحوارات مع القوى الديمقراطية الأخرى لتشكيل قائمة باسم التيار الديمقراطي الذي نعتبر أنفسنا جزءا منه، ولكننا سنواصل العمل على تطوير وبناء هذا التيار"، شاكرا كل من قرر الانضمام للقائمة من المستقلين الديمقراطيين.

وقالت المبادرة الوطنية إن نسبة النساء في قائمتها بلغت 32%، وأكثر من ثلثها من الشباب والشابات، مؤكدة أن برنامجها يدعو إلى" التغيير الشامل، ومكافحة كل أشكال الواسطة والمحسوبية والتمييز بين الناس، واحترام العدالة والتطبيق العادل للقانون، ويشمل البرنامج السياسي الوطني الذي يركز على مقاومة الاحتلال ونظام الأبرتهايد العنصري، وإنهاء الانقسام، والبرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي يركز على مكافحة البطالة والفقر ورفع مستوى الدخل، والبرنامج الديمقراطي الذي يدعو إلى الشراكة والفصل الكامل بين السلطات ودورية الانتخابات وفتح الفرص أمام الشباب للمشاركة في القيادة واحترام حقوق المرأة و إصدار قانون حماية الأسرة".