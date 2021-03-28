الاردن تشدد إجراءاتها لمكافحة كورونا وتمدد الاغلاق لمنتصف آيار القادم

قال وزير الاعلام الأردني صخر دودين، الأحد، إن الأردن شهد خلال الأسابيع الماضية تزايداً كبيراً في أعداد الوفيات والإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا، ما يعني وصول الأردن إلى مستويات مقلقة من انتشار الوباء.

وأضاف دودين في تصريحات أن المعطيات تؤكد أن الأردن ما زال في مرحلة خطرة، تتطلّب أعلى درجات الحذر والالتزام.

وأوضح إلى تجاوز الأردن حاجز المئة وفاة يومياً بين المصابين بالفيروس، وقرابة 10 آلاف إصابة ونسبة 20% من الفحوص الإيجابية وكل هذا يؤشر إلى وصولنا مستويات

وأشار إلى أن عدد المصابين الداخلين إلى المستشفيات يوميّاً يفوق عدد الخارجين منها بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى الضعف؛ وهو ما يزيد من حجم الضغط على المستشفيات، ويرهق القطاع الطبّي.

وقال إن الحكومة تعمل بجدّ واجتهاد من أجل حماية صحّة المواطنين وسلامتهم، التي هي على رأس أولويّة الحكومة، وبتوجيه مباشر من الملك عبد الله الثاني.

على الصعيد ذاته أعلن دودين، اليوم الأحد، تمديد الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا حتى منتصف شهر أيار المقبل، في ضوء وصول الأردن لمستويات مقلقة من انتشار الوباء.

وقال دودين إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغاً يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين 26 و27 الصادرين استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم 19 لسنة 2020، والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، حتى تاريخ 15 أيار/مايو 2021.

ويعني تمديد البلاغين العمل بالإجراءات المطبّقة حاليّاً حتى منتصف شهر أيّار/مايو المقبل، بحيث تستمرّ ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت وحتّى السادسة صباحاً، ويستمرّ كذلك العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، كما هو مطبّق حاليّاً، وحتى منتصف شهر أيّار/مايو المقبل، وفق الناطق الرسمي.

وأشار دودين إلى استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، والتي حُددت في البلاغ رقم 27 الصادر استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم 19 لسنة 2020م، حتى تاريخ 15 أيار/مايو المقبل.

وقال إن "الأسبوع الحالي سيتخلّله الإعلان عن إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي للاقتصاد، تسعى الحكومة من خلالها إلى التخفيف عن المواطنين من خلال تحفيز الاقتصاد، في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا".

وأكد: "هذه الإجراءات والقرارات قيد الإعداد، وتتمّ بلورتها حاليّاً من اللجان والفرق المختصّة، ونتوقّع الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي"، وفق دودين.

وتحدث عن عمل على تنظيم مؤتمرات وإيجازات صحفيّة دوريّة، وبواقع مرّتين إلى ثلاث مرّات في الأسبوع، حرصاً على الاستمرار في نهج المكاشفة والانفتاح على وسائل الإعلام والمواطنين، ومواجهة الإشاعات والمعلومات المضلّلة، وضمان تدفّق المعلومات وتوضيح الحقائ

"سنخصّص مساحة من هذه المؤتمرات والإيجازات للإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي تردنا من الزميلات والزملاء الإعلاميين على الرقم المخصّص للاستفسارات الإعلاميّة الحكوميّة الذي تمّ الإعلان عنه سابقاً (0790445000)"، وفق الناطق الرسمي.