أبو هولي: يرحب بقرار الاونروا برفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين

رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بقرار الاونروا برفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان قرار الاونروا برفع قيمة المساعدات النقدية المقدمة للاجئين في سوريا جاء استجابة لطلب دائرة شؤون اللاجئين خلال لقائها الاخير مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بتاريخ 10/3/2021 برفع قيمة المساعدات النقدية لتتناسب مع ارتفاع الاسعار او إعادة العمل بالنظام السلة الغذائية بدلاً من المساعدات النقدية وكذلك استجابة للجهود والاتصالات التي قام بها مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا علي مصطفى مع مدير عمليات الاونروا في سوريا أمانيا مايكل إيبي.

واوضح د. ابو هولي ان القرار سيشمل اللاجئين الفلسطينيين وفق تصنيفات الفقر لدى الاونروا لافتاً الى ان اللاجئين المصنفين تحت خط الفقر المدقع (الأكثر فقراً)، زادت قيمة المساعدة النقدية المقدمة لهم من 52 الف ليرة سورية الى 90 الف ليرة فيما زادت قيمة المساعدات النقدية للمصنفين بالحالات العادية او الفقر المطلق من 34 الف ليرة سورية الى 60 الف ليرة والتي تغطي احتياجات اللاجئين لثلاثة اشهر.

وأضاف أن رفع المساعدات النقدية خطوة مهمة سيكون لها انعكاسات إيجابية في تحسين حياة اللاجئين في المخيمات السورية وتلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل ارتفاع اسعار السلع الاساسية وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار.

وطالب د. أبو هولي مفوض عام الاونروا ان يتخذ قراراً مماثلاً في لبنان في ظل تدهور الحياة المعيشية والاقتصادية داخل المخيمات، لافتاً إلى المساعدات النقدية التي يتلقاها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تغطي متطلباتهم الاساسية وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والادوية في ظل ارتفاع الاسعار بشكل كبير وازدياد احتياجاتهم في ظل استمرار جائحة كورونا.