التنمية الاجتماعية بغزة تستعرض انجازاتها خلال الـ 14 عامًا الماضية

قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إن نحو 80 ألف أسرة فقيرة تستفيد من برنامج "شيكات الشؤون"، مشيرة إلى أنه تم صرف قرابة مليار و470 مليون دولار للمستفيدين خلال الـ14 سنة الماضية.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت خلال لقاء صحفي، إن وزارة التنمية تعتبر واحدة من أكثر المؤسسات التي تحمل هم الأسر الفقيرة والفئات المهمشة من خلال البرامج الوطنية التي يتم تنفيذها في فلسطين، أو تلك التي يجتهد العاملون في الوزارة على توفيرها من خلال التنسيق مع المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية.

وذكرت أن الوزارة قدمت المساعدات النقدية الدورية من خلال برنامج التحويلات النقدية، حيث بلغت 1,470,000,000 دولار، وكذلك قدمت مساعدات لأسر الشهداء بقيمة 2,124,405 دولار.

وأفادت بأن الوزارة صرفت رواتب للمفصولين من الخدمة العمومية بقيمة 1.981.112.00 دولار، كما عملت على صرف المكافئات وبدل المواصلات لطلبة مراكز التدريب المهني بقيمة 20,000 دولار، وأن الوازرة صرفت رواتب شهداء وجرحى مسيرات العودة بقيمة 1.696.969.00 دولار، وصرف المنحة القطرية بقيمة 00 120,000,000 دولار سنويا.

وأشارت إلى أن الوزارة قدمت المساعدات النقدية الطارئة من خلال برنامج المساعدات الحكومية بقيمة 2,125,330 دولار، وصرف مبلغ 2,054,000 دولار من خلال مبادرة عيلة واحدة، وصرف مساعدات نقدية طارئة بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية بقيمة 7,212,011 دولار.

ولفتت الكحلوت، أن الوزارة قدمت المساعدات التموينية من خلال برنامج الأغذية العالمي بقيمة 225,000,000 دولار، وبرنامج المساعدات التموينية الطارئة بقيمة 28,000,000 دولار.

وأوضحت الكحلوت أن الوازرة صرفت من خلال برامج التمكين الاقتصادي وتحسين منازل الفقراء 2,378,443 دولار لبرنامج المشاريع الصغيرة، و100,000 دولار لمشروع مشروع الطاقة البديلة، و2.080.142.00 دولار لمشروع تحسين منازل الأسر الفقيرة.

وتابعت: "الوزارة صرفت 500,000 دولار للتأمين الصحي، فيما بلغ عدد الإعفاءات المدرسية 12800 طالب بواقع 2500 طالب سنويا".

ونوهت إلى أن الوزارة عملت على حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة 37,293، والذين يستفيدون من حزم مساعدات متنوعة، مشيرة أن الوازرة قدمت منذ العام 2006 حتى اللحظة أدوات تأهيلية لحوالي 30,000 شخص من ذوي الإعاقة.

كما أشارت إلى أن الوزارة افتتحت في عام 2013 مركز لصيانة الأدوات المساندة وهو المركز الأول في قطاع غزه ويستفيد من برامج التدريب والتأهيل المهني أكثر 50 شخص من ذوي الإعاقة سنويا، مبينةً أنه تم إجراء مسح شامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهاز الإحصاء المركزي و الهلال الأحمر القطري.

وأضافت أن الوزارة تحتفل سنويا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الوازرة أعدت الوزارة خطة لإطلاق بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة، وإعداد برنامج إدارة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قاعدة بيانات موحدة.

وتطرقت الكحلوت إلى أن الوزارة عملت على حماية ورعاية الطفولة من خلال رعاية الأطفال المتسرين من المدارس، وتخريج 6,290 طالب/ة، والعمل على رعاية الأطفال على خلاف مع القانون، حيثُ بلغوا 8,728 طفل/ة، كما وأضحت أن الوزارة عملت على شبكات حماية الأطفال واستقبال 60 حالة سنويا ، وتقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي لعدد 500 طفل سنويا.

وتابعت أن الوزارة علمت على رعاية الأطفال في المؤسسات الايوائية لعدد 100 طفل سنويا، ومساعدة التوائم من خلال برنامج 100 شيكل شهريا لعدد 320 طفل، وتفعيل برنامج الأيتام ورعاية 22,776 يتيم من خلال برامج مختلفة، والإشراف على دور الحضانات ومنح ترخيص لعدد 45 حضانة.

وفي مجال حماية وتمكين المرأة، قالت الكحلوت إن الوزارة دعمت مراكز تمكين المرأة والعائلة وتقديم خدمات لأكثر من 7,000 طفل وسيدة سنويا، مشيرةً إلى الدور الرئيسي لمؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات ورعاية 120 فتاه وسيدة سنويا، وتقديم استشارات لأكثر من 350 فتاه وسيده سنويا.

وأشارت الكحلوت إلى أن الوزارة عملت في وقت الأزمات الطارئة بدءا من العدوان الصهيوني عام 2008 وقدمت مساعدات طارئة بقيمة 50,500,000 دولار، وكذلك العدوان الصهيوني عام 2012 حيث بلغت قيمة المساعدات المقدمة 3,070,000 دولار، كما وقدمت الوزارة خلال العدوان الصهيوني عام 2014 حزمة مساعدات مختلفة ل120 ألف مواطن.

وقالت إن الوزارة لها دور كبير في المنخفضات الجوية كمنخفض هدى 2013 وتقديم إغاثة 7.000 أسرة، وكذلك ملف العائدين من دول الربيع العربي بواقع 292,500 دولار، ومواجهة جائحة كورونا 4,696,970 دولار.

وأضافت الكحلوت أن الوزارة قدمت من خلال المشاريع الإنشائية عملت على ترميم وصيانة مؤسسة الربيع 280,000 دولار، وتأهيل مركز تدريب مهني غزة بقيمة 1,142,800 دولار، وإنشاء مركز إيواء وتأهيل الفئة الهشة من النساء 1,190,400 دولار، وتجهيز مركز حماية ورعاية الطفولة 1,110,000 دولار، وتنفيذ مشاريع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 9,57,000 دولار.