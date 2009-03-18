مصادر: نتنياهو سيواصل المفاوضات في ملف شاليط من حيث انتهى اولمرت

فلسطين اليوم- غزة

ذكرت مصادر مقربه من رئيس الوزراء القادم بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء، بأن الأخير سيواصل المفاوضات مع حماس بشأن صفقة الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط وذلك من النقطة التي توصل اليها اولمرت

ونقلت اذاعة الجيش عن المصادر قولها "نتنياهو سيواصل المفاوضات بشأن شاليط حيث سيبقي على المبعوث عوفر ديكل في منصبه خاصة وأن لديه علاقات جيده مع الوسطاء المصرين، وتحديدا مع وزير المخابرات المصريه عمر سليمان"

وبحسب تلك المصادر فان نتنياهو سيشكل طاقم لإدارة ملف شليت لدراسة ان كان بالإمكان التوصل لصفقة تبادل اسرى افضل إسرائيل

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي المنصرف ايهود اولمرت قد أعلن قبل يومين فشل المفاوضات بشأن صفقة الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليط على اعتبار ان هناك خطوط حمر لا يمكن لإسرائيل تجاوزها وهو ما اعتبرته حركة حماس تهربا ومماطلة