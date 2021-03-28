روسيا تعلن استعدادها لمساعدة مصر في أزمة قناة السويس

قال السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو اليوم الاحد:" إن روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للسلطات المصرية فيما يتعلق بسفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس.

وأضاف السفير الروسي: "روسيا تتعاطف بشدة مع مصر بخصوص ما يحدث الآن في قناة السويس، التي تعتبر من الممرات المائية الهامة بالنسبة لكل العالم".

وتابع: "نأمل أن يتم التغلب على هذه المشكلة في المستقبل القريب جدا، وأن يعود عمل القناة إلى حالته الطبيعية ".

بدوره قال رئيس إدارة قناة السويس اليوم:" إن مصر قد تطلب مساعدة دولية إذا احتاجت لتقليل حمولة السفينة العالقة".