الاحتلال: معضّلات عدة مصدرها قطاع غزة تقلق الجيش ونعمل على مواجهتها

نقل موقع والا العبري اليوم الاحد، عن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال العميد نمرود ألوني قوله: "إنني مهتم في معضلة تطوير الطائرات المسيّرة في غزة، وقذائف الهاون وهجمات النخبة فهذا ما يقلقني" .

كما أشار ألوني أن الجبهة البحرية هي التحدي الأكبر اليوم وهي أشبه بنفق مفتوح، زاعماً بقوله:" انه بحوزتنا خطة كاملة حيال مسارات الهجمات، وإذا تسللوا من البحر فسيكون ذلك كدخولهم إلى منطقة إبادة، وستنتظرهم هناك الدبابات وسلاح الجو".

جدير ذكره ان الاحتلال اجرى في الاونة الاخيرة عدة مناورات وتدريبات كبرى بالقرب من غزة لمحاكاة مواجهة مع قطاع غزة، وخاصة مع تطور قدرات المقاومة وتطويرها لوسائلها.