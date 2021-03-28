ليبرمان يعلن عن تقديم مشروع قانون يحدد فترات ولاية رئيس الوزراء

أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، أن حزبه سيقدم مشروع قانون يحدد فترات ولاية رئيس وزراء الاحتلال على فترتين فقط.

وأوضح ليبرمان، أن بنيامين نتنياهو أيد الاقتراح سابقًا، ومشروع قانون آخر سيقضي باستقالة رئيس الوزراء، إذا قدمت ضده لائحة اتهام.

وأكد رئيس الحزب، أن الوضع السياسي المعقد داخل الكيان المحتل، هو نتيجة مباشرة لخطة البقاء السياسي والشخصي لشخص واحد اسمه "بنيامين نتنياهو"، الذي فشل للمرة الرابعة في تشكيل حكومة مستقرة وفعالة.

وفي تاريخ 21 مارس الجاري، أدلى ملايين المستوطنين في (إسرائيل) بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في "الكنيست" 24، وهي الانتخابات الثالثة التي تجرى خلال عامين، فيما لا تزال العقبات امام نتنياهو في جلب 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة.