أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 – 3 – 2021

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 مارس 2021، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر وتوقف التداول على المعدن النفيس عالميًا وفي السوق المصري.

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على تقديم اسعار الذهب للمتابعين وخاصة في مصر، وفي هذه المقالة سنخصصها لأسعار الذهب في مصر .

اسعار الذهب في مصر:

سجل الذهب اليوم في مصر 764 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة، وهذا السعر غير مضاف عليه المصنعية، وتسجل مصنعيات الذهب اختلافا من تاجر إلى آخر ومن شركة منتجة إلى أخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 سجل 764 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 655 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6112 جنيها

أونصة الذهب 1732 دولارا.

وأغلق سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع على سعر 1732 دولار، ليظل الذهب في متوسط سعر 1730 إلى 1740 دولار طوال تعاملات الأسبوع المنقضى، مع تذبذب في عوائد السندات الأمريكية.

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